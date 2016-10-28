Военные из Канады, Дании и Нидерландов стреляли на украинском полигоне

Военные из Канады, Дании и Нидерландов побывали на полигоне для занятий по огневой и тактической подготовке, где высоко оценили уровень владения оружием украинских военных и сами с удовольствием поразили мишени из автоматов, пулемета, снайперской винтовки, автоматического гранатомета станкового и ручного противотанковых гранатометов.

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Высокий интерес вызвал переделанный в снайперскую винтовку крупнокалиберный пулемет ДШКМ, который способен точно поражать цели на расстоянии около 2 км.