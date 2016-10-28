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Військові з Канади, Данії та Нідерландів стріляли на українському полігоні

Військові з Канади, Данії та Нідерландів стріляли на українському полігоні

Київ • УНН

 • 43356 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Інспекційна група з Канади, Королівства Данії та Нідерландів зустрілась з командуванням 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади. Візит відбувся в рамках Віденського документу та мав на меті обстеження реальної ситуації на лінії розмежування, повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Військові з Канади, Данії та Нідерландів побували на полігоні для занять з вогневої та тактичної підготовки, де високо оцінили рівень володіння зброєю українських військових та самі з задоволенням вразили мішені з автоматів, кулемету, снайперської гвинтівки, автоматичного гранатомета станкового та ручних протитанкових гранатометів.

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Високий інтерес викликав перетворений у снайперську гвинтівку великокаліберний кулемет ДШКМ, який здатен влучно вражати цілі на відстані близько 2 км.

Українські Національні Новини

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