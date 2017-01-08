Военные устроили мятеж и освободили министра обороны Кот-д'Ивуара
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Военные устроили мятеж и освободили министра обороны Кот-д'Ивуара и около десятка содержащихся людей с заблокированного здания в ходе восстания в городе Буаке, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Военные устроили бунт в Кот-д'Ивуаре открыли огонь по дому с министром обороны страны через полтора часа после того, как президент страны Алассана Уаттара объявил о достижении соглашения об окончании мятежа.
Вооруженные военнослужащие подняли бунт и устроили беспорядки в трех городах Кот-д'Ивуара - Буаке, Далоа и Корого.
Как сообщал УНН, после тюремного бунта в Бразилии погибло еще около 30 человек.