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Військові влаштували заколот і звільнили міністра оборони Кот-д'Івуару

Військові влаштували заколот і звільнили міністра оборони Кот-д'Івуару

Київ • УНН

 • 11242 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Військові влаштували заколот і звільнили міністра оборони Кот-д’Івуару і близько десятка утримуваних людей із заблокованої будівлі в ході повстання в місті Буаке, передає УНН з посиланням на Reuters.

Військові влаштували бунт в Кот-д’Івуарі, відкрили вогонь по будинку з міністром оборони країни через півтори години після того, як президент країни Алассана Уаттара оголосив про досягнення угоди про закінчення заколоту.

Збройні військовослужбовці підняли бунт і влаштували безлади в трьох містах Кот-д’Івуару — Буаке, Далоа і Корого.

Як повідомляв УНН, після тюремного бунту в Бразилії загинуло ще близько 30 осіб.

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