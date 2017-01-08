Військові влаштували заколот і звільнили міністра оборони Кот-д'Івуару
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Військові влаштували заколот і звільнили міністра оборони Кот-д’Івуару і близько десятка утримуваних людей із заблокованої будівлі в ході повстання в місті Буаке, передає УНН з посиланням на Reuters.
Військові влаштували бунт в Кот-д’Івуарі, відкрили вогонь по будинку з міністром оборони країни через півтори години після того, як президент країни Алассана Уаттара оголосив про досягнення угоди про закінчення заколоту.
Збройні військовослужбовці підняли бунт і влаштували безлади в трьох містах Кот-д’Івуару — Буаке, Далоа і Корого.
Як повідомляв УНН, після тюремного бунту в Бразилії загинуло ще близько 30 осіб.