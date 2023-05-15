Военные ТРО Польши ищут вероятный шпионский воздушный шар, который прилетел со стороны рб

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"Призываю: если вы найдете часть объекта, о котором мы говорим уже три дня, свяжитесь, пожалуйста, со спикером Оперативного командования Вооруженных сил. Также можете связаться со мной. Также есть телефоны оперативных служб. Мы просим предоставлять такую информацию, мы обязательно ее проверим", - сказал Витольд Сура, спикер Командования Сил территориальной обороны.

Детали

Сура также отметил, что солдаты польской ТРО с сегодняшнего дня возобновили поиски объекта, похожего на воздушный шар, который прилетел со стороны беларуси.

"Мы направили туда подразделение из 50 солдат из 8-й Куявско-Поморской бригады территориальной обороны. Наши солдаты будут проводить там поиски", - сообщил он.

Пока неизвестно, сколько времени может занять поисковая операция. Также Сура сказал, что найденный предмет нельзя трогать. Необходимо сообщить о находке в ближайшее отделение полиции.

Напомним

В Министерстве обороны Польши сообщили, что в субботу в страну с направления беларуси прилетел неизвестный воздушный объект. Предположительно, это был шар наблюдения.