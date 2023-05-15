Військові ТРО Польщі шукають імовірну шпигунську повітряну кулю, яка прилетіла з боку рб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. П'ятдесят солдатів Сил територіальної оборони Польщі відновили пошуки повітряної кулі,яка прилетіла до країни з боку білорусі. Пошуки проходять поблизу села Калеї на кордоні Куявсько-Поморського і Мазовецького воєводств. Про це повідомляє інтернет-радіо RMF24, пише УНН.
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"Закликаю: якщо ви знайдете частину об'єкта, про який ми говоримо вже три дні, зв'яжіться, будь ласка, з речником Оперативного командування Збройних сил. Також можете зв'язатися зі мною. Також є телефони оперативних служб. Ми просимо надавати таку інформацію, ми обов'язково її перевіримо", - сказав Вітольд Сура, речник Командування Сил територіальної оборони.
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Сура також зазначив, що солдати польської ТРО від сьогодні відновили пошуки об'єкта, схожого на повітряну кулю, який прилетів з боку Білорусі.
"Ми направили туди підрозділ з 50 солдатів з 8-ї Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Наші солдати будуть проводити там пошуки", - повідомив він.
Наразі невідомо, скільки часу може зайняти пошукова операція. Також Сура сказав, що знайдений предмет не можна чіпати. Необхідно повідомити про знахідку у найближчий відділок поліції.
Нагадаємо
У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що у суботу до країни з напрямку білорусі прилетів невідомий повітряний об’єкт. Імовірно, це була куля спостереження.