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Військові ТРО Польщі шукають імовірну шпигунську повітряну кулю, яка прилетіла з боку рб

Військові ТРО Польщі шукають імовірну шпигунську повітряну кулю, яка прилетіла з боку рб

Київ • УНН

 • 750756 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. П'ятдесят солдатів Сил територіальної оборони Польщі відновили пошуки повітряної кулі,яка прилетіла до країни з боку білорусі. Пошуки проходять поблизу села Калеї на кордоні Куявсько-Поморського і Мазовецького воєводств. Про це повідомляє інтернет-радіо RMF24, пише УНН.

Цитата

"Закликаю: якщо ви знайдете частину об'єкта, про який ми говоримо вже три дні, зв'яжіться, будь ласка, з речником Оперативного командування Збройних сил. Також можете зв'язатися зі мною. Також є телефони оперативних служб. Ми просимо надавати таку інформацію, ми обов'язково її перевіримо", - сказав Вітольд Сура, речник Командування Сил територіальної оборони.

Деталі

Сура також зазначив, що солдати польської ТРО від сьогодні відновили пошуки об'єкта, схожого на повітряну кулю, який прилетів з боку Білорусі.

"Ми направили туди підрозділ з 50 солдатів з 8-ї Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Наші солдати будуть проводити там пошуки", - повідомив він.

Наразі невідомо, скільки часу може зайняти пошукова операція. Також Сура сказав, що знайдений предмет не можна чіпати. Необхідно повідомити про знахідку у найближчий відділок поліції.

Нагадаємо

У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що у суботу до країни з напрямку білорусі прилетів невідомий повітряний об’єкт. Імовірно, це була куля спостереження.

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