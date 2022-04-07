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Военные полностью окружены, есть проблемы с водой и лекарствами: в Мариуполе рассказали о ситуации

Киев • УНН

 • 1660065 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские вооруженные силы пытаются стереть украинский город Мариуполь с лица земли. О том, что происходит в городе, рассказал CNN в среду украинский военный, находящийся в Мариуполе, пишет УНН.

Военные полностью окружены, есть проблемы с водой и лекарствами: в Мариуполе рассказали о ситуации

Цитата

"Это гуманитарная катастрофа. Военные, которые вели здесь активные боевые действия, полностью окружены. Есть проблемы с водоснабжением, едой, лекарствами и общим снабжением. Это очень сложная ситуация", — сказал заместитель командира батальона морской пехоты в Мариуполе Сергей Волына.

"Мы находимся в окружении в Мариуполе уже более 40 дней. Противник превосходит нас численностью и по вооружению, по своей артиллерии, у них есть артиллерия морского базирования, танки, бронетехника и конечно же минометы. Нам тяжело", — рассказал он.

"Просто воздушная бомбардировка… Они просто стирают город с лица земли, и везде, где есть подкрепление, они используют свои танки, чтобы сокрушить его", — добавил военный.

Детали

Волына служил в составе украинских сил во время оккупации Крыма в 2014 году, а также принимал участие в военных операциях в Донецкой и Луганской областях, части которых также находятся под временной оккупацией рф.

На вопрос, не воюет ли он сейчас с бывшими коллегами, перешедшими на российскую сторону, он ответил: "Да, конечно, вполне возможно".

Он назвал "странной ситуацией", что бывшие военнослужащие украинской морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота "сейчас воюют" в составе российских частей, называя их "врагами нашей страны".

Что касается целей россии в отношении Мариуполя, он сказал, что, во-первых, Россия хочет использовать город для "обеспечения водоснабжения Крыма".

Вторая цель россии в Мариуполе — "захватить всю прибрежную территорию, в районе Азовского и Черного морей и отрезать Украину от выхода к морю", считает военный.

По его словам, россия имеет успехи только благодаря своей авиации, а их наземные силы куда менее искусные, чем украинские войска.

"Всякий раз, когда они приближаются к нам, они несут огромные потери. Вот почему после этого, потерпев первоначальное поражение, их морпехи деморализованы, поэтому они пытаются войти в город только тогда, когда он разрушен", — добавил Волына.

Ранее

По информации Министерства обороны Украины, по состоянию на сегодняшний день в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе сейчас сложная ситуация. Продолжаются уличные бои.

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