Військові повністю оточені, є проблеми з водою та ліками: у Маріуполі розповіли про ситуацію

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"Це гуманітарна катастрофа. Військові, які вели тут активні бойові дії, повністю оточені. Є проблеми з водопостачанням, їжею, ліками та загальним постачанням. Це дуже складна ситуація", - сказав заступник командира батальйону морської піхоти в Маріуполі Сергій Волина.

"Ми знаходимося в оточенні в Маріуполі вже більше 40 днів. Противник перевершує нас чисельністю і по озброєнню, по своїй артилерії, у них є артилерія морського базування, танки, бронетехніка і звичайно ж міномети. Нам важко", - розповів він.

"Просто повітряне бомбардування. Вони просто стирають місто з лиця землі, і скрізь, де є підкріплення, вони використовують свої танки, щоб розтрощити його", — додав військовий.

Деталі

Волина служив у складі українських сил під час окупації Криму в 2014 році, а також брав участь у військових операціях в Донецькій і Луганській областях, частини яких також знаходяться під тимчасовою окупацією рф.

На питання, чи не воює він зараз з колишніми колегами, які перейшли на російську сторону, він відповів: "Так, звичайно, цілком можливо".

Він назвав "дивною ситуацією", що колишні військовослужбовці української морської піхоти і берегової охорони Чорноморського флоту "зараз воюють" у складі російських частин, називаючи їх "ворогами нашої країни".

Що стосується цілей росії щодо Маріуполя, він сказав, що, по-перше, росія хоче використовувати місто для "забезпечення водопостачання Криму".

Друга мета росії в Маріуполі - "захопити всю прибережну територію, в районі Азовського і Чорного морів і відрізати Україну від виходу до моря", вважає військовий.

За його словами, росія має успіхи тільки завдяки своїй авіації, а їх наземні сили куди менш вправні, ніж українські війська.

"Кожного разу, коли вони наближаються до нас, вони зазнають величезних втрат. Ось чому після цього, зазнавши первісної поразки, їх морпіхи деморалізовані, тому вони намагаються увійти в місто тільки тоді, коли він зруйнований", — додав Волина.

Раніше

За інформацією Міністерства оборони України, станом на сьогодні в заблокованому російськими окупантами Маріуполі зараз складна ситуація. Тривають вуличні бої.