Военные летчики в Миргороде показали фигуры высшего пилотажа

По словам летчика-инструктора Александра Оксанченко, фигуры высшего пилотажа имеют "практическое применение" - используются при воздушных боев. С появлением истребителей четвертого поколения стали возможны фигуры, выполняемые на критических режимах полета. Так появились известные "Колокол", "Кобра", полет на предельно малых скоростях и другие.

"Летный состав 831 бригады тактической авиации отрабатывает такие маневры, как вираж, предельный по тяге, боевой разворот с поворотом во внутренней сторону, горка с выполнением бочки на выводе, полупетля, переворот, косая петля. Именно они чаще всего используются во время боевого применения Су-27", - пояснил полковник О.Оксанченко.

Он добавил, что для того, чтобы помешать противнику "поймать" на прицел самолет, военные летчики прибегают к фигурам высшего пилотажа. Так, применив фигуру под названием "Кадушка", когда самолет вращается вокруг своей горизонтальной оси на 360 градусов с созданием углов атаки и сохранением общего направления полета, летчик с атакованного может превратиться в атакующего.

По словам инструктора, еще одна известная фигура высшего пилотажа "Колокол" позволяет преодолеть радары средств противо-воздушной обороны, ведь никто не ожидает от боевого самолета способности "замирать на месте".

Отмечается, что при исполнении "Колокола" самолет проходит нулевую скорость после крутого набора высоты. Затем самолет начинает падать с поворотом корпуса в ту или иную сторону и круто пикирует вниз.

Напомним, Украина отработала ракетные пуски по беспилотниках, имитирующие "крылатые ракеты".

Всего состоялось 16 пусков украинских ракет. Все достигли целей.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ракеты подтвердили свои боевые характеристики.

Обучение Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжатся 2 декабря.

Об обучении в период с 1 по 2 декабря 2016 в южной части Украины на прошлой неделе сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ВС ВСУ добавили, что было раньше подготовлено и опубликовано авиационное оповещения (НОТАМ) для предупреждения об опасности использования воздушного пространства во время стрельб в зоне их проведения.

По данным ВС ВСУ, через испытания, которые начались на юге Украины 1 декабря, не отменяли авиарейсы, а самолеты, которые должны были пролетать над территорией испытаний, только изменили курс полета.

При этом Росавиация заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Крыма. Также в Росавиации заявили, что Киев установил новые запретительные зоны для полетов над Черным морем.

В Госавиаслужбы в ответ заявили, что Украина не обязана согласовывать с российской стороной свои действия по установлению опасных зон в районе своей ответственности за водами Черного моря.

Испытания вызвало беспокойство и в российском оборонном ведомстве. Министерство обороны России опубликовало предупреждение, в котором сказано, что в случае запуска украинских ракет в зонах вблизи Крыма во время стрельб они могут быть уничтожены.

РФ также отправила боевые корабли к западу от Крыма на время украинских стрельб.