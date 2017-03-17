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Військові льотчики в Миргороді показали фігури вищого плотажу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Льотний склад 831 бригади тактичної авіації Повітряного командування “Центр” Повітряних Сил Збройних Сил України відпрацювали тактичні прийоми ведення повітряних боїв, виконуючи фігури вищого пілотажу, передає УНН з посиланням на Facebook бригади льтчиків.

За словами льотчика-інструктора Олександра Оксанченка, фігури вищого пілотажу мають “практичне застосування” — використовуються під час повітряних боїв. З появою винищувачів четвертого покоління стали можливі фігури, які виконуються на критичних режимах польоту. Так з’явилися відомі “Дзвін”, “Кобра”, політ на гранично малих швидкостях та інші.

“Льотний склад 831 бригади тактичної авіації відпрацьовує такі маневри, як віраж, граничний по тязі, бойовий розворот з поворотом у внутрішній бік, гірка з виконанням бочки на виводі, напівпетля, переворот, коса петля. Саме вони найчастіше використовуються під час бойового застосування СУ-27,” — пояснив полковник О.Оксанченко.

Він додав, що для того, щоб перешкодити противнику “впіймати” на приціл літак, військові льотчики вдаються до фігур вищого пілотажу. Так, застосувавши фігуру під назвою “Кадушка”, коли літак обертається навколо своєї горизонтальної осі на 360 градусів зі створенням кутів атаки та збереженням загального напрямку польоту, льотчик із атакованого може перетворитись на акатуючого.

За словами інструктора, ще одна відома фігура вищого пілотажу “Дзвін” дозволяє подолати радари засобів проти-повітряної оборони, адже ніхто не очікує від бойового літака здатності “завмирати на місці”.

Зазначається, що при виконанні “Дзвону” літак проходить нульову швидкість після крутого набору висоти. Потім літак починає падати з поворотом корпусу в ту чи іншу сторону та круто пікірує донизу.

Нагадаємо, Україна відпрацювала ракетні пуски по безпілотниках, що імітують “крилаті ракети”.

Загалом відбулося 16 пусків українських ракет. Усі досягли цілей.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що ракети підтвердили свої бойові характеристики.

Навчання Повітряних сил Збройних сил України продовжаться 2 грудня.

Про навчання у період з 1 по 2 грудня 2016 року у південній частині України минулого тижня повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. У ПС ЗСУ додали, що було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ) для попередження про небезпеку використання повітряного простору під час стрільб у зоні їх проведення.

За даними ПС ЗСУ, через випробування, які розпочались на півдні України 1 грудня, не скасовували авіарейси, а літаки, що мали пролітати над територією випробувань, лише змінили курс польоту.

При цьому Росавіація заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Криму. Також у Росавіації заявили, що Київ встановив нові заборонні зони для польотів над Чорним морем.

У Державіаслужбі у відповідь заявили, що Україна не зобов’язана погоджувати із російською стороною свої дії щодо встановлення небезпечних зон у районі своєї відповідальності над водами Чорного моря.

Випробування викликало занепокоєння і в російському оборонному відомстві. Міністерство оборони Росії опублікувало попередження, в якому сказано, що у випадку запуску українських ракет в зонах поблизу Криму під час стрільб вони можуть бути знищені.

РФ також відправила бойові кораблі на захід від Криму на час українських стрільб.

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