Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрыва в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. По факту взрыва в одной из военных частей в Кировоградской области военная прокуратура начала уголовное производство. Об этом проинформировали в военной прокуратуре Кировоградского гарнизона Южного региона Украины, сообщает УНН.
Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины по факту взрыва в одной из военных частей в Кировоградской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих), ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.
Как сообщалось ранее, взрыв в части произошел в понедельник, 31 октябрь 2016 года, на этаже здания, которое находится в аренде 3 полка специального назначения Минобороны Украины.
Предварительно установлено, что из-за приведения в действие ручной гранаты Ф-1 военнослужащим, который погиб на месте, трое его сослуживцев были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Сразу на место происшествия выехала скорая, спасатели и оперативно-следственная группа.
Установлено, что погибшим оказался отец троих детей, 29-летний житель Александрии Василий Дивиченко, который в июне текущего года подписал контракт с 57-й бригадой, а в августе перевелся в 3-й полк спецназначения Минобороны Украины.
Сейчас выясняются все обстоятельства взрыва, назначен ряд экспертиз. Кроме того проверяется роль военного командования части в возможной причастности к взрыву, в частности, соблюдение требований по хранению боеприпасов.
Военная прокуратура Южного региона Украины выражает соболезнования семье погибшего и уверяет, что в ближайшее время будут установлены все обстоятельства трагедии.