Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо вибуху у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. За фактом вибуху в одній з військових частин на Кіровоградщині військова прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це проінформували у військовій прокуратурі Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, повідомляє УНН.
Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за фактом вибуху в одній з військових частин на Кіровоградщині розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення), ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.
Як повідомлялось раніше, вибух у частині стався в понеділок, 31 жовтня 2016 року, на поверху будівлі, яка знаходиться в оренді 3 полку спеціального призначення Міноборони України.
Попередньо установлено, що через приведення в дію ручної гранати Ф-1 військовослужбовцем, який загинув на місці, троє його співслужбовців були госпіталізовані до лікарні в тяжкому стані. Одразу на місце події виїхала швидка, рятувальники та оперативно-слідча група.
З’ясовано, що загиблим виявися батько трьох дітей, 29-річний житель Олександрії Василь Дівіченко, який в червні поточного року підписав контракт з 57-ю бригадою, а в серпні перевівся до 3-го полку спецпризначення Міноборони України.
Наразі з’ясовуються всі обставини вибуху, призначена низка експертиз. Крім того перевіряється роль військового командування частини у можливій причетності до вибуху, зокрема, додержання вимог щодо зберігання боєприпасів.
Військова прокуратура Південного регіону України висловлює співчуття родині загиблого і запевняє, що найближчим часом будуть установлені всі обставини трагедії, що сталася.