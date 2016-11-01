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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо вибуху у Кропивницькому

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо вибуху у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 9121 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. За фактом вибуху в одній з військових частин на Кіровоградщині військова прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це проінформували у військовій прокуратурі Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, повідомляє УНН.

Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за фактом вибуху в одній з військових частин на Кіровоградщині розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення), ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.

Як повідомлялось раніше, вибух у частині стався в понеділок, 31 жовтня 2016 року, на поверху будівлі, яка знаходиться в оренді 3 полку спеціального призначення Міноборони України.

Попередньо установлено, що через приведення в дію ручної гранати Ф-1 військовослужбовцем, який загинув на місці, троє його співслужбовців були госпіталізовані до лікарні в тяжкому стані. Одразу на місце події виїхала швидка, рятувальники та оперативно-слідча група.

З’ясовано, що загиблим виявися батько трьох дітей, 29-річний житель Олександрії Василь Дівіченко, який в червні поточного року підписав контракт з 57-ю бригадою, а в серпні перевівся до 3-го полку спецпризначення Міноборони України.

Наразі з’ясовуються всі обставини вибуху, призначена низка експертиз. Крім того перевіряється роль військового командування частини у можливій причетності до вибуху, зокрема, додержання вимог щодо зберігання боєприпасів.

Військова прокуратура Південного регіону України висловлює співчуття родині загиблого і запевняє, що найближчим часом будуть установлені всі обставини трагедії, що сталася.

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