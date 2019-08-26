Войска РФ в оккупированном Крыму провели учебные пуски ракет из истребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские истребители Су-30СМ выполнили на полигоне боевой подготовки на оккупированном полуострове Крым учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Чорномоського флота РФ, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, летчики успешно выполнили нормативы по поднятию самолетов в воздух для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника.
"Был отработан комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и обезвреживанию ракетами класса "воздух-воздух" воздушных световых мишеней", - говорится во сообщении.
По данным пресс-службы, часть экипажей на боевых самолетах задействовали в постановке малогабаритных световых мишеней, используемых для имитации воздушных целей условного противника.
Учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ, входящих в состав соединения ВВС и ПВО Южного военного округа России.
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украине придется долго ждать деоккупации Крыма.