Войска РФ в оккупированном Крыму провели учебные пуски ракет из истребителей

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские истребители Су-30СМ выполнили на полигоне боевой подготовки на оккупированном полуострове Крым учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Чорномоського флота РФ, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, летчики успешно выполнили нормативы по поднятию самолетов в воздух для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника.

"Был отработан комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и обезвреживанию ракетами класса "воздух-воздух" воздушных световых мишеней", - говорится во сообщении.

По данным пресс-службы, часть экипажей на боевых самолетах задействовали в постановке малогабаритных световых мишеней, используемых для имитации воздушных целей условного противника.

Учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ, входящих в состав соединения ВВС и ПВО Южного военного округа России.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украине придется долго ждать деоккупации Крыма.

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