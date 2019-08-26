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Війська РФ в окупованому Криму провели навчальні пуски ракет із винищувачів

Війська РФ в окупованому Криму провели навчальні пуски ракет із винищувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські винищувачі Су-30СМ виконали на полігоні бойової підготовки на окупованому півострові Крим навчально-бойові пуски ракет класу "повітря-повітря". Про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу Чорномоського флоту РФ, передає УНН.

Як зазначено у повідомленні, льотчики успішно виконали нормативи з підняття літаків у повітря для перехоплення і знищення повітряних цілей умовного супротивника.

"Був відпрацьований комплекс заходів з пошуку, виявлення та знешкодження ракетами класу "повітря-повітря" повітряних світлових мішеней", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, частину екіпажів на бойових літаках задіяли в постановці малогабаритних світлових мішеней, які використовуються для імітації повітряних цілей умовного супротивника.

Навчально-бойові завдання виконували 10 літаків Су-30СМ, що входять до складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округа Росії.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Україні доведеться довго чекати на деокупацію Криму.

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