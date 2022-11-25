Войска НАТО проводят учения в Сувалкском ущелье в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В пятницу силы НАТО приняли участие в учениях на севере Польши, в районе, имеющем решающее значение для безопасности восточного фланга альянса, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сувалкское ущелье, малонаселенный район польской территории, лежащий между беларусью и российским эксклавом Калининград, имеет стратегическое значение, поскольку его захват россией может изолировать страны Балтии от остальной части НАТО.
Польша наращивает свои вооруженные силы в ответ на вторжение россии в Украину и планирует увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта.
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"В рамках этих учений были учения, которые... были сформулированы на основе нашего опыта и наблюдения за полем боя в Украине", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Мы знаем, какие методы использует россия и какие методы (защиты) эффективны".
Детали
В учениях TUMAK-22 принимают участие 2000 солдат сухопутных и воздушных сил, сообщило министерство обороны Польши. В них также были задействованы более 1000 единиц боевой и тыловой техники.
В ходе учений десятки польских солдат и солдат союзников пересекали воду на средствах-амфибиях, тогда как американские войска на танках "Абрамс" имитировали погоню за противником.
Низкая облачность не позволила военной авиации принять участие в операции на озере Кепно.