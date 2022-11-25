Війська НАТО проводять навчання в Сувалкській ущелині в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У п'ятницю сили НАТО взяли участь у навчаннях на півночі Польщі, у районі, що має вирішальне значення для безпеки східного флангу альянсу, передає УНН з посиланням на Reuters.
Сувалкська ущелина, малонаселений район польської території, що лежить між білоруссю та російським ексклавом Калінінград, має стратегічне значення, оскільки його захоплення росією може ізолювати країни Балтії від решти НАТО.
Польща нарощує свої збройні сили у відповідь на вторгнення росії до України та планує збільшити витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту.
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"У рамках цих навчань були навчання, які... були сформульовані на основі нашого досвіду та спостереження за полем бою в Україні", - сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Ми знаємо, які методи використовує росія та які методи (захисту) ефективні".
Деталі
У навчаннях TUMAK-22 беруть участь 2000 солдатів сухопутних і повітряних сил, повідомило міністерство оборони Польщі. У них також було задіяно понад 1000 одиниць бойової та тилової техніки.
У ході навчань десятки польських солдатів та солдатів союзників перетинали воду на засобах-амфібіях, тоді як американські війська на танках "Абрамс" імітували гонитву за супротивником.
Низька хмарність не дозволила військовій авіації взяти участь в операції на озері Кепно.