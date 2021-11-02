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Вышел новый трейлер “Морбиуса” с Джаредом Лето

Киев • УНН

 • 18471 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вышел новый трейлер супергеройского фильма ужасов “Морбиус” с американским актером и музыкантом Джаредом Лето в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, сообщает УНН.

Вышел новый трейлер “Морбиуса” с Джаредом Лето

Детали

Премьера фильма запланирована на конец января 2022 года.

Действие картины режиссера Даниэля Эспиносы разворачивается во вселенной Marvel, в центре сюжета — страдающий смертельным заболеванием крови биохимик, доктор Майкл Морбиус. В попытках найти лекарство от редкой болезни герой превращается в вампира.

В фильме также снялись Майкл Китон, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис и другие.

Изначально, картина должна была выйти в июле 2020 года. Однако Sony Pictures неоднократно переносила почти все крупные премьеры.

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