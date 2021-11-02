Вийшов новий трейлер "Морбіуса" з Джаредом Лето
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вийшов новий трейлер супергеройського фільму жахів "Морбіус" з американським актором і музикантом Джаредом Лето в головній ролі. Ролик опублікований на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment, повідомляє УНН.
Деталі
Прем'єра фільму запланована на кінець січня 2022 року.
Дія картини режисера Даніеля Еспіноси розгортається у всесвіті Marvel, в центрі сюжету - біохімік, доктор Майкл Морбіус, що страждає смертельним захворюванням крові. У спробах знайти ліки від рідкісної хвороби герой перетворюється на вампіра.
У фільмі також знялися Майкл Кітон, Метт Сміт, Адріа Архона, Джаред Харріс та інші.
Спочатку, картина повинна була вийти в липні 2020 року. Однак Sony Pictures неодноразово переносила майже всі великі прем'єри.