Войну в Украине нельзя закончить "частями" - помощник президента Турции

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"30 лет после окончания Холодной войны россия говорит Западу: "Давайте заключим новое соглашение, заключим новые переговоры и построим новую архитектуру глобальной безопасности. Позвольте мне быть в ней (где я) буду чувствовать себя в безопасности, пусть Запад, Украина, Европа и НАТО также будут в нем", — сказал Калын каналу новостей Haberturk в воскресенье.

Калын сказал, что он "не верит, что украинская война может быть окончена частичными достижениями (с любой стороны)".

"Такое впечатление у меня сложилось во время встречи с путиным", — добавил он.

На вопрос "Возьмет ли путин Украину город за городом?", Калын ответил: "Нет, он (путин) сказал, что они не намерены продолжать эту войну вечно. Но главный вопрос, который стоит на столе, заключается в том, каким будет достойный выход для обеих сторон".

"У нас есть предложение. Позвольте мне не говорить "план", чтобы меня не поняли неправильно, есть перспектива, над которой мы работаем в этом отношении. Но я должен сказать, что в этот момент международная атмосфера настроена скорее на войну, чем на мир. Великие государства хотят, чтобы эта война продолжалась".

"Вы знаете, они сначала называли это войной на истощение… Мы видели, что этого не будет, на самом деле, понимаете, если бы россию в первые полгода поставили на колени экономические санкции и прочее, она уже была бы поставлена на колени", — добавил он.

Что касается войны, Калын сказал, что она повлекла за собой очень серьезные экономические и военные расходы, добавив, что даже сегодня в Бахмуте погибают от 100 до 200 человек с обеих сторон.

"Там, к сожалению, идет очень кровопролитная война. Внимание мира обращено на другие места, но война там продолжается со всем своим насилием. Нельзя сказать, что россия победила, и нельзя сказать, что Украина тоже выиграла", — добавил он.

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