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Війну в Україні не можна закінчити "частинами" - помічник президента Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Речник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що війна в Україні не може бути закінчена "частинами", передає УНН.

Цитата

"30 років після закінчення Холодної війни росія каже Заходу: "Давайте укладемо нову угоду, укладемо нові переговори та побудуємо нову архітектуру глобальної безпеки. Дозвольте мені бути в ній, (де я) відчуватиму себе в безпеці, нехай Захід, Україна, Європа та НАТО також будуть у ньому", - сказав Калин каналу новин Haberturk у неділю.

Калин сказав, що він "не вірить, що українська війна може бути закінчена частковими досягненнями (з будь-якої сторони)".

"Таке враження у мене склалося під час зустрічі з путіним", - додав він.

На запитання "Чи візьме путін Україну місто за містом?", Калин відповів: "Ні, він (путін) сказав, що вони не мають наміру продовжувати цю війну вічно. Але головне питання, яке стоїть на столі, полягає в тому, яким буде гідний вихід для обох сторін".

"У нас є пропозиція. Дозвольте мені не говорити "план", щоб мене не зрозуміли неправильно, є перспектива, над якою ми працюємо в цьому відношенні. Але я повинен сказати, що в цей момент міжнародна атмосфера налаштована радше на війну, ніж на мир. Великі держави хочуть, щоб ця війна тривала".

"Ви знаєте, вони спочатку називали це війною на виснаження… Ми бачили, що цього не буде насправді розумієте, якби росію в перші пів року поставили на коліна економічними санкціями та іншим, вона вже була б поставлена на коліна", - додав він.

Що стосується війни, Калин сказав, що вона спричинила дуже серйозні економічні та військові витрати, додавши, що навіть сьогодні в Бахмуті гинуть від 100 до 200 осіб з обох сторін.

"Там, на жаль, триває дуже кровопролитна війна. Увага світу звернена на інші місця, але війна там продовжується з усім своїм насильством. Не можна сказати, що росія перемогла, і не можна сказати, що Україна теж виграла", - додав він.

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