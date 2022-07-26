Война с рф: в районе Ивано-Дарьевки украинские воины снова заставили врага бежать
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Украинские воины успешно отразили попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки и заставили врага бежать. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар возле Григоровки.
Безуспешно пытался разведать позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского.
"Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать", - добавили в Генштабе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковском направлении украинские военные обезвредили российских разведчиков – Генштаб