Война с рф: в районе Ивано-Дарьевки украинские воины снова заставили врага бежать

Детали

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар возле Григоровки.

Безуспешно пытался разведать позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского.

"Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать", - добавили в Генштабе.

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