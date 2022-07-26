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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Війна з рф: в районі Івано-Дар’ївки українські воїни знову змусили ворога тікати

Війна з рф: в районі Івано-Дар’ївки українські воїни знову змусили ворога тікати

Київ • УНН

 • 229938 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Українські воїни успішно відбили спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки та змусили ворога тікати. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки.

Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського.

"Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати", - додали у Генштабі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківському напрямку українські військові знешкодили російських розвідників - Генштаб

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