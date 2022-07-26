Війна з рф: в районі Івано-Дар’ївки українські воїни знову змусили ворога тікати

Деталі

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки.

Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського.

"Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати", - додали у Генштабі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківському напрямку українські військові знешкодили російських розвідників - Генштаб