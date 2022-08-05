Война из россии: в Киевской области до сих пор не известна судьба около 300 человек

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“Судебно-медицинские эксперты делают свою работу, отбирают соответствующие ДНК. К сожалению, есть цифра около 300 человек, судьба которых нам не известна, в результате боевых действий на Киевщине. Поэтому мы связываемся с их родственниками и соответствующим образом делаем всю процедуру отбора ДНК. Поэтому надеемся найти всех среди живых. Но будем реалистами – есть люди, которые, к сожалению, погибли”, – отметил Небитов.

Детали

Он добавил, что на сегодняшний день найдено 1339 тел погибших граждан на Киевщине, которые были убиты армией россии. Большинство из них – это люди, убитые именно из стрелкового оружия. В настоящее время 216 тел остаются неузнанными.

“В целом, полицией Киевской области открыто более 3 тысяч уголовных производств – за убийства и разрушения. Это по преступлениям, связанным с войной. Большинство из них уже передано в соответствующие подследственности следователям СБУ”, – добавил начальник ГУ Нацполиции Киевщины.

Дополнение

Небытов сообщал, что эксгумация тел проводится в Бучанском районе, и поселках, где располагались непосредственно позиции с рф.

С первого дня полномасштабного вторжения рф, оккупанты имели целью взять под свой контроль Киевскую область. В начале апреля враг отступил.