Війна з рф: на Київщині досі не відома доля близько 300 людей

Цитата

“Судово-медичні експерти роблять свою роботу, відбирають відповідні ДНК. На жаль, маємо цифру близько 300 людей, доля яких нам не відома, в результаті бойових дій на Київщині. Тому ми зв'язуємося з їх родичами, і відповідним чином, робимо всю процедуру відбору ДНК. Тому сподіваємось знайти всіх серед живих. Але будемо реалістами – є люди, які, на жаль, загинули”, – зазначив Нєбитов.

Деталі

Він додав, що на сьогодні знайдено 1339 тіл загиблих громадян на Київщині, які були вбиті армією росії. Більшість з них – це люди, вбиті саме зі стрілецької зброї. На даний час 216 тіл залишаються невпізнаними.

“Загалом, поліцією Київською області відкрито більше 3 тисячі кримінальних проваджень – за вбивства, і руйнування. Це по злочинах, пов'язаних з війною. Більшість з них вже передано до відповідних підслідності до слідчих СБУ”, – додав начальник ГУ Нацполіції Київщини.

Доповнення

Нєбитов повідомляв, що ексгумація тіл проводиться у Бучанському районі, та селищах, де розташовувалися безпосередньо позиції зс рф.

З першого дня повномасштабного вторгнення рф, окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив.