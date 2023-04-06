Война повлияла на способность Украины выполнять решения ЕСПЧ, россия остается антилидером - отчет

Детали

Согласно последнему годовому докладу об исполнении постановлений ЕСПЧ, 2352 дела (38%), которые находились на контроле на конец прошлого года, касались российской федерации, которая была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года из-за ее агрессии против Украины. Через шесть месяцев россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но по международному праву по-прежнему обязана выполнять решения Европейского суда, указали в СЕ.

В то же время, согласно отчету, по состоянию на конец 2022 года было 716 решений против Украины, которые ожидали исполнения. Это количество за год увеличилось на 145.

"Комитет министров получил от Европейского суда 145 дел против Украины для надзора за их выполнением (по сравнению с 196 в 2021 году и 84 в 2020 году). На 31 декабря 2022 г. в Украине находилось в стадии выполнения 716 дел (по сравнению с 638 в 2021 г. и 567 в 2020 г.), из них 51 дело, отнесенное к категории усиленного производства (по сравнению с 53 в 2021 г. и 51 в 2020 г.), и 48 ведущих дел классифицируются по стандартной процедуре", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что "агрессивная война рф повлияла на способность Украины выполнять решения Суда в 2022 году". Однако Украина достигла значительного прогресса в течение года в дополнение к ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о насилии в отношении женщин, подчеркнув свою приверженность системе ЕСПЧ в чрезвычайно сложных обстоятельствах, отмечают в СЕ.

В докладе указано, что всего в 2022 году Европейский суд передал на контроль Комитета министров 1459 новых дел, который следит за ситуацией с выполнением государствами-членами постановлений по этим делам. Всего в течение года было закрыто (снято с контроля) 880 дел, включая 200 «ведущих» дел, которые требуют конкретных и часто широкомасштабных мер со стороны государств-членов для предотвращения повторения таких нарушений. До конца 2022 года оставалось еще 6 112 дел, по которым меры еще не были осуществлены в полном объеме, включая 1 299 ведущих дел.

Добавич

Ожидается, что выполнение решений Европейского суда по правам человека станет важной темой саммита глав государств и правительств Совета Европы, который состоится в Рейкьявике 16 и 17 мая 2023 года.