Війна вплинула на здатність України виконувати рішення ЄСПЛ, росія залишається антилідером - звіт

Деталі

Згідно з останньою річною доповіддю про виконання постанов ЄСПЛ, 2352 справ (38%), які перебували на контролі на кінець минулого року, стосувалися російської федерації, яка була виключена з Ради Європи 16 березня 2022 року через її агресію проти України. Через шість місяців росія перестала бути учасником Європейської конвенції про права людини, але з міжнародного права, як і раніше, зобов'язана виконувати рішення Європейського суду, вказали в РЄ.

Водночас, згідно зі звітом, станом на кінець 2022 року було 716 рішень проти України, які очікували виконання. Ця кількість за рік збільшилася на 145.

"Комітет міністрів отримав від Європейського суду 145 справ проти України для нагляду за їх виконанням (порівняно з 196 у 2021 році та 84 у 2020 році). На 31 грудня 2022 р. в Україні перебувало у стадії виконання 716 справ (порівняно з 638 у 2021 р. та 567 у 2020 р.), з них 51 справа, віднесена до категорії посиленого провадження (порівняно з 53 у 2021 р.) і 51 у 2020 р.), і 48 провідних справ класифікуються за стандартною процедурою", - ідеться у звіті.

При цьому зазначається, що "агресивна війна рф вплинула на здатність України виконувати ухвали Суду у 2022 році". Проте Україна досягла значного прогресу протягом року на додаток до ратифікації Стамбульської конвенції Ради Європи про насильство щодо жінок, підкресливши свою відданість системі ЄСПЛ у надзвичайно складних обставинах, зауважують в РЄ.

У доповіді вказано, що загалом в 2022 році Європейський суд передав на контроль Комітету міністрів 1459 нових справ, що стежить за ситуацією з виконанням державами-членами постанов у цих справах. Усього протягом року було закрито (знято з контролю) 880 справ, включаючи 200 «провідних» справ, які вимагають конкретних і часто широкомасштабних заходів з боку держав-членів для запобігання повторенню таких порушень. До кінця 2022 року залишалося ще 6 112 справ, за якими заходи ще не були здійснені в повному обсязі, включаючи 1 299 провідних справ.

Додамо

Очікується, що виконання ухвал Європейського суду з прав людини стане важливою темою саміту глав держав та урядів Ради Європи, який відбудеться у Рейк'явіку 16 та 17 травня 2023 року.