Война в Украине «возможно была спровоцирована или не предотвращена» — Папа Франциск

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«То, что мы видим, — это жестокость и ярость, с которой эта война ведется войсками россии», — сказал понтифик, добавив, что россияне «предпочитают посылать вперед чеченцев, сирийцев, наемников».

«Но опасность в том, что мы видим только это, что ужасно, и мы не видим всей драмы, разворачивающейся за этой войной, которая, возможно, была чем-то спровоцирована, или не предотвращена», — сказал он.

Детали

Папа уточнил, что он не «за» путина, а «против сведения разницы между добром и злом».

«В то время, как мы видим ярость, жестокость русских войск, мы не должны забывать о проблемах, чтобы попытаться их решить», – добавил он.

В отдельном заявлении, опубликованном во вторник Ватиканом, Папа отметил, что вторжение в Украину «теперь прибавилось к региональным войнам, которые в течение многих лет приносили большие жертвы и разрушения».

«Но здесь ситуация еще сложнее из-за прямого вмешательства «сверхдержавы», направленного на навязывание своей воли в нарушение принципа самоопределения народов», — сказал Папа Римский.

Папа Франциск также выразил надежду, что сможет поговорить с главой русской православной церкви патриархом кириллом в конце этого года после того, как предстоящая встреча была в очередной раз отложена.

«Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах. Но из-за войны, по согласию, мы решили перенести встречу на более поздний срок, чтобы наш диалог не был неправильно понят», — отметил Папа Франциск.

Папа сообщил, что надеется встретиться с российским патриархом на генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре.