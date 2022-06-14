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Війна в Україні «можливо була спровокована, або не попереджена» — Папа Франциск

Війна в Україні «можливо була спровокована, або не попереджена» — Папа Франциск

Київ • УНН

 • 241558 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Папа Франциск заявив, що війна в Україні «можливо, була якимось чином або спровокована, або не попереджена» у коментарях, опублікованих у вівторок італійською газетою La Stampa, передає УНН.

Цитата

«Те, що ми бачимо, — це жорстокість і лютість, з якою ця війна ведеться військами росії», — сказав понтифік, додавши, що росіяни «воліють посилати вперед чеченців, сирійців, найманців».

«Але небезпека в тому, що ми бачимо тільки це, що жахливо, і ми не бачимо всієї драми, яка розгортається за цією війною, яка, можливо, була чимось спровокована, або не попереджена», — сказав він.

Деталі

Папа уточнив, що він не «за» путіна, а «проти зведення різниці між добром і злом».

«В той час, як ми бачимо лютість, жорстокість російських військ, ми не повинні забувати про проблеми, щоб спробувати їх вирішити», - додав він.

В окремій заяві, опублікованій у вівторок Ватиканом, Папа зазначив, що вторгнення в Україну «тепер додалося до регіональних війн, які протягом багатьох років приносили великі жертви та руйнування».

«Але тут ситуація ще складніша через пряме втручання «наддержави», спрямоване на нав'язування своєї волі на порушення принципу самовизначення народів», — сказав Папа Римський.

Папа Франциск також висловив сподівання, що зможе поговорити з главою російської православної церкви патріархом кірілом наприкінці цього року після того, як зустріч, яка мала нещодавно відбутися, була в черговий раз відкладена.

«Я повинен був зустрітися з ним 14 червня у Єрусалимі, щоб поговорити про наші справи. Але через війну, за згодою, ми вирішили перенести зустріч на пізніший термін, щоб наш діалог не був неправильно зрозумілий», — зазначив Папа Франциск.

Папа повідомив, що сподівається зустрітися із російським патріархом на генеральній асамблеї у Казахстані у вересні.

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