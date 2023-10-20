Война рф против Украины нанесла окружающей среде ущерб на 55,6 млрд евро — Шмыгаль

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“Теракт россии на Каховской плотине стал самым масштабным актом экоцида за последние 70 лет. По данным Минприроды, общие убытки только от этого теракта превышают 146 млрд грн (3,8 млрд евро). Без воды оказались оросительные системы сельхозугодий, на которых выращивалось около 2 млн тонн зерна в год. Это 70% от экспортируемого Украиной зерна в Африку в 2022 году”, — сказал Премьер-министр.

Детали

Денис Шмыгаль отметил, что рф каждый день уничтожает украинскую окружающую среду, загрязняет воздух, земли, леса и водоемы.

По данным главы украинского правительства половина нанесенного российскими военными ущерба окружающей среде — из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак и горения нефтепродуктов.

Еще более 980 млрд грн приходится на загрязнение земель, и около 60 млрд грн на водоемы, экосистема которых пострадала или была уничтожена войной.

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По словам главы правительства, потенциально заминированными считаются более 174 тысяч квадратных километров территории Украины. Более 3 млн га леса поражено войной. Он подчеркнул важность компенсации убытков за счет конфискованных российских активов.

“На Саммите Совета Европы в Рейкьявике введен Международный реестр ущерба в результате войны, который также содержит и экологическую составляющую. Это первый элемент компенсационного механизма. В целом он будет иметь три составляющие: реестр убытков, комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд. Важно, чтобы фонд наполнялся именно за счет конфискованных российских активов. Тогда принцип „россия заплатит“ будет воплощен в жизнь”, — отметил Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль также поделился с участниками мероприятия о проекте экологического договора. Этот документ Украина готовит в рамках Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Согласно их замыслам, Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны сформирует экологический договор, который создаст условия для надежной защиты окружающей среды, прекращения экоцида, а в дальнейшем и выплаты репараций россией.

“Это нужно не только Украине, это нужно миру. Чтобы обезопасить человечество от глобальной катастрофы, чтобы предотвратить новые акты агрессии и целенаправленное разрушение природной среды”, — резюмировал Денис Шмыгаль.