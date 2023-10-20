Війна рф проти України завдала довкіллю збитків на 55,6 млрд євро — Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. За оцінками Міністерства захисту довкілля України, загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії складають понад 2 трлн гривень, або 55,6 млрд євро. Зокрема, лише теракт росіян на Каховській греблі завдав руйнувань щонайменше на 3,8 млрд євро. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму виступі на міжнародному форумі “United for Justice. United for Nature”, передає УНН.
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“Теракт росії на Каховській греблі став наймасштабнішим актом екоциду за останні 70 років. За даними Міндовкілля, загальні збитки лише від цього теракту перевищують 146 млрд грн (3,8 млрд євро). Без води опинилися зрошувальні системи сільгоспугідь, на яких вирощувалося близько 2 млн тонн зерна на рік. Це 70% від експортованого Україною зерна до Африки у 2022 році”, — сказав Прем’єр-міністр.
Деталі
Денис Шмигаль наголосив, що рф кожного дня нищить українське довкілля, забруднює повітря, землі, ліси та водойми.
За даними глави українського Уряду половина завданих російськими війковими збитків довкіллю — через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки та горіння нафтопродуктів.
Ще понад 980 млрд грн припадає на забруднення земель, і близько 60 млрд грн на водойми, екосистема яких постраждала, або була знищена війною.
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За словами очільника Уряду, потенційно замінованими вважаються понад 174 тисячі квадратних кілометрів території України. Понад 3 млн га лісу уражено війною. Він підкреслив важливість компенсації збитків коштом конфіскованих російських активів.
“На Саміті Ради Європи у Рейк’явіку запроваджений Міжнародний реєстр збитків унаслідок війни, який також містить і екологічну складову. Це перший елемент компенсаційного механізму. Загалом він матиме три складові: реєстр збитків, комісія з розгляду заяв і компенсаційний фонд. Важливо, щоб фонд наповнювався саме за рахунок конфіскованих російських активів. Тоді принцип „росія заплатить“ буде втілений у життя”, — зауважив Денис Шмигаль.
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Шмигаль також поділився із учасниками заходу про проєкт екологічного договору. Цей документ Україна готують в рамках Формули миру Президента Володимира Зеленського. Згідно з їхніми задумами, Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни сформує екологічний договір, що створить умови для надійного захисту довкілля, припинення екоциду, а надалі й виплати репарацій росією.
“Це потрібно не лише Україні, це потрібно світові. Щоб убезпечити людство від глобальної катастрофи, щоб запобігти новим актам агресії та цілеспрямованим руйнуванням природного середовища”, — резюмував Денис Шмигаль.