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Война негативно сказывается на уплате налогов, от таможни поступила пятая часть от довоенного - Минфин

Киев • УНН

 • 103946 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Военное положение негативным образом сказывается на уплате налогов и сборов в Украине. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на брифинге в среду, пишет УНН.

Война негативно сказывается на уплате налогов, от таможни поступила пятая часть от довоенного - Минфин

Цитата

“Учитывая, что мы работаем в режиме военного положения, и экономика работает в режиме военного положения, к сожалению, это негативным образом сказывается на уплате налогов”, - сказал Марченко.

Детали

По его словам, некоторый бизнес авансированно уплатил налоги, что позволило в марте бесперебойно осуществлять все платежи.

“Вместе с тем, относительно, например, таможни, мы понимаем, что таможни, которые мы не можем сейчас контролировать, которые остановились на тех территориях, где ведутся боевые действия, - они не работают, поэтому поступления по таможне сейчас составляют где-то пятую часть от довоенного состояния. В частности, на сегодня за март месяц поступления по таможне составили 6,7 млрд грн”, - сообщил министр.

В части работы налоговой в этом месяце были сделаны необходимые шаги, отметил он.

“Мы обеспечили авансированную уплату дивидендов государственным банкам, государственным предприятиям, в частности ПриватБанк заплатил в государственный бюджет дивидендов на 28 млрд грн”, - рассказал Марченко.

Также он отметил, что объективность уплаты налогов в военное время сказывается на уплате НДС.

“В этом месяце мы видим, что недовыполнение плановых показателей может быть на 7 млрд грн. Мы понимаем, почему это произошло: многие предприятия прекратили свою работу”, - сообщил министр.

Ранее

Международный валютный фонд в этом месяце перечислил Украине 1,4 млрд долл. США по программе экстренной поддержки.

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