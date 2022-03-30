Війна негативно позначається на сплаті податків, від митниці надійшла п'ята частина від довоєнного - Мінфін

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“Враховуючи, що ми працюємо в режимі воєнного стану, і економіка також працює в режимі воєнного стану, на жаль, це негативним чином позначається на сплаті податків”, - сказав Марченко.

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З його слів, деякий бізнес авансовано сплатив податки, що дозволило у березні безперебійно здійснювати всі платежі.

“Разом з тим, щодо, наприклад, митниці, ми розуміємо, що митниці, які ми не можемо зараз контролювати, які зупинились на тих територіях, де ведуться бойові дії, – вони не працюють, тому надходження по митниці зараз складають десь п’яту частину від довоєнного стану. Зокрема, на сьогодні за березень місяць надходження по митниці склали 6,7 млрд грн”, - повідомив міністр.

В частині роботи податкової в цьому місяці були зроблені необхідні кроки, зазначив він.

“Ми забезпечили авансовану сплату дивідендів державним банкам, державним підприємствам, зокрема ПриватБанк заплатив до державного бюджету дивідендів на 28 млрд грн”, - розповів Марченко.

Також він зазначив, що об’єктивність сплати податків у воєнний час позначається на сплаті ПДВ.

“У цьому місяці ми бачимо, що недовиконання планових показників може бути на 7 млрд грн. Ми розуміємо, чому це сталось: багато підприємств припинили свою роботу”, - повідомив міністр.

Раніше

Міжнародний валютний фонд у цьому місяці перерахував Україні 1,4 млрд дол. США за програмою екстреної підтримки.