МВФ перерахував Україні 1,4 мільярда доларів допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США за програмою екстреної підтримки. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко у четвер, 10 березня, пише УНН.
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"Сьогодні Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ", - підтвердив голова НБУ Кирило Шевченко.
Деталі
Як вказали у НБУ, кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.
Остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.
Доповнення
У ніч на 10 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату Україні 1,4 мільярда доларів США в межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити економічний вплив війни.