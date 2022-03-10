МВФ перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 млрд долл. США по программе экстренной поддержки. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в четверг, 10 марта, пишет УНН.
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"Сегодня Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 млрд долл. США в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ", - подтвердил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Детали
Как указали в НБУ, средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.
Окончательное решение об использовании средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.
Дополнение
В ночь на 10 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выплату Украине 1,4 миллиарда долларов США в рамках инструмента RFI, чтобы помочь удовлетворить насущные потребности в финансировании и смягчить экономическое влияние войны.