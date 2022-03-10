МВФ перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов помощи

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 млрд долл. США по программе экстренной поддержки. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в четверг, 10 марта, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 млрд долл. США в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ", - подтвердил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Детали

Как указали в НБУ, средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.

Окончательное решение об использовании средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.

Дополнение

В ночь на 10 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выплату Украине 1,4 миллиарда долларов США в рамках инструмента RFI, чтобы помочь удовлетворить насущные потребности в финансировании и смягчить экономическое влияние войны.

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