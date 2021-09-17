Вывезенные из Афганистана в Катар украинцы отказались возвращаться на родину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Двое украинских граждан, мать с ребенком, которых удалось эвакуировать из Афганистана в Катар коммерческим рейсом, отказались от возвращения на родину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
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"Эта семья отказалась от возвращения в Украину", - сообщили в пресс-службе.
Детали
По информации украинских дипломатов, пока мать и ее ребенок находятся в Катаре и планируют ехать в третью страну.
Добавим
Украинка с ребенком смогли покинуть аэропорт Кабула коммерческим рейсом Qatar Airways вместе с другими иностранцами после договоренности МИД Украины с катарской стороной. Посольство в Таджикистане предложило и другим украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями, однако больше никто не вызвался.
О других операциях по эвакуации украинских граждан с захваченной талибами страны на сегодня не известно.
Как сообщал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на территории Афганистана остается более 150 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. По словам дипломата, эти люди не относятся к группам риска, для безопасности которых сейчас существуют реальные острые угрозы.
Ранее
Украина до 31 августа организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли из Афганистана более 650 человек.
МИД сообщал, что Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа.
Контекст
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.