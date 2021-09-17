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Вивезені з Афганістану в Катар українці відмовилися повертатися на батьківщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Двоє українських громадян, матір з дитиною, яких вдалося евакуювати з Афганістану до Катару комерційним рейсом, відмовилися від повернення на батьківщину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Цитата:

“Ця родина відмовилася від повернення до України”, — повідомили в пресслужбі.

Деталі

За інформацією українських дипломатів, наразі мати та її дитина перебувають у Катарі та планують прямувати до третьої країни.

Додамо

Українка з дитиною змогли залишити аеропорт Кабула комеційним рейсом Qatar Airways разом з іншими іноземцями після домовленості МЗС України із катарською стороною. Посольство в Таджикистані запропонувало й іншим українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями, однак більше ніхто не зголосився.

Про інші операції з евакуації українських громадян із захопленої талібами країни на сьогодні не відомо.

Як повідомляв раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, на території Афганістану залишається понад 150 громадян України, які висловили бажання повернутись додому. За словами дипломата, ці люди не належать до груп ризику, для безпеки яких наразі існують реальні гострі загрози.

Раніше

Україна до 31 серпня організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану понад 650 людей.

МЗС повідомляло, що Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

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