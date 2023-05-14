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Вице-спикер ВР встретилась с Министром юстиции Исландии: обсудили механизмы привлечения рф к ответственности

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на встрече с Министром юстиции Исландии Йоном Гуннарссоном в Рейкьявике обсудили "конкретные юридические механизмы привлечения рф к ответственности". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Вице-спикера.

Детали

Отмечается, что на встрече речь шла о необходимости учреждения международного Спецстрибунала и поддержке Исландией создания Международного центра по расследованию преступления агрессии рф против Украины в Гааге.

Также, был обсужден такой механизм, как Реестр возмещения ущерба, нанесенного россией в Украине, который будет представлен на Саммите Совета Европы 16-17 мая в Рейкьявике.

Кроме того, Вице-спикер и Министр коснулись важной темы возвращения домой украинских детей, похищенных россией.

"Подчеркнула необходимость выработки общей позиции правительств стран Северной Европы относительно изменений, которые должны произойти в международных организациях, призванных заниматься защитой прав детей, в частности, от незаконной депортации.

Такие изменения уже давно назрели в деятельности Международного Комитета Красного Креста и структурах ООН", - написала Кондратюк.

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