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Віцеспікерка ВР зустрілася з Міністром юстиції Ісландії: обговорили механізми притягнення рф до відповідальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк на зустрічі з Міністром юстиції Ісландії Йоном Гуннарссоном у Рейк'явіку обговорили "конкретні юридичні механізми притягнення рф до відповідальності". Про це пише УНН з посиланням на заяву Віцеспікерки.

Деталі

Зазначається, що на зустрічі йшлося про необхідність заснування міжнародного Спецстрибуналу та підтримку Ісландією створення Міжнародного центру з розслідування злочину агресії рф проти України в Гаазі.

Також, був обговорений такий механізм, як Реєстр відшкодування збитків, завданих росією в Україні, який буде представлений на Саміті Ради Європи 16-17 травня у Рейк’явіку.

Крім того, Віцеспікерка та Міністр торкнулись важливої теми повернення додому українських дітей, викрадених росією.

"Наголосила на необхідності вироблення спільної позиції урядів країн Північної Європи щодо змін, які мають відбутися у міжнародних організаціях, покликаних займатися захистом прав дітей, зокрема, від незаконної депортації.

Такі зміни вже давно назріли у діяльності Міжнародного Комітету Червоного Хреста та структурах ООН", - написала Кондратюк.

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