Вице-спикер Сыроид утеплила дом на стоимость авто
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Народный депутат, вице-спикер парламента Оксана Сыроид утеплила дом на сумму 201 600 гривен. Об этом говорится в представленной ею форме изменений в декларации, пишет УНН.
В разделе "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" указаны "Работы и материалы по устройству утепления дома", проведенные ООО "Энергия" (зарегистрирована во Львовской области).
Вероятно речь идет об утеплении дома, зарегистрированного на имя Оксаны Сыроид во Львовской области. Общая площадь дома расположенного в селе Волсвин, Сокольского района Львовской области 180 квадратных метров.
На средства, потрачены на утепление дома, можно приобрести подержанный автомобиль, например Mazda 6 2007 или более новую Renault Clio 2012 года. Ориентиром мы выбрали предложения представленные на украинском рынке бывших в употреблении автомобилей.
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Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 3 протокола в отношении Сыроид. Админпротоколы составлены по результатам проверки деклараций за 2015 - 2017 годы.
Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля Сыроид на дату приобретения права. Приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила вице-спикер у своего гражданского мужа, составляла 10 гривен. Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно: 180 000 гривен.
Сама Сыроид объяснила, что биржевая сделка на сумму 10 гривен действительно была, а в декларации она указала стоимость авто, которая имела место на момент его приобретения в совместную собственность в 2006 году.