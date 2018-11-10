Віце-спікер Сироїд утеплила будинок на вартість авто
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Народний депутат, віце-спікер парламенту Оксана Сироїд утеплила будинок на суму 201 600 гривень. Про це йдеться у поданій нею формі змін до декларації, пише УНН.
У розділі “Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)” вказані “Роботи та матеріали із влаштування утеплення будинку”, проведені ТзОВ “Енергія” (зареєстрована на Львівщині).
Ймовірно мова йде про утеплення будинку, зареєстрованого на ім’я Оксани Сироїд у Львівській області. Загальна площа будинку розташованого у селі Волсвин, Сокальського району Львівської області 180 квадратних метрів.
За кошти, витрачені на утеплення будинку, можна придбати вживане авто, наприклад Mazda 6 2007 року чи новішу Renault Clio 2012 року. За орієнтир ми вибрали пропозиції представлені на українському ринку вживаних автомобілів.
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Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 3 протоколи стосовно Сироїд. Адмінпротоколи складені за результатами перевірки декларацій за 2015 — 2017 роки.
Зафіксовано невідповідність задекларованої вартості автомобіля Сироїд на дату набуття права. Придбання автомобіля здійснювалось на підставі біржового договору (угоди), згідно з яким вартість Suzuki Grand Vitara, який купила віце-спікер у свого цивільного чоловіка, становила 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником, а саме: 180 тисяч гривень.
Сама Сироїд пояснила, що біржова угода на суму 10 гривень дійсно була, а в декларації вона вказала вартість авто, яка мала місце на момент його набуття у спільну власність в 2006 році.