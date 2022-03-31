Вице-президентом Евро-Азиатского еврейского конгресса стал совладелец Palmers, который помогает украинцам: детали

"Матвей Хутман родился в 1976 году в Ташкенте, Узбекистан. В 1999 году получил степень по международной экономике в Венском университете в Австрии. С 1997 года успешно ведет бизнес в разных странах Западной и Восточной Европы. В 2014 году Матфей Хутман был избран казначеем Евро-Азиатского Еврейского Конгресса делегатами Генеральной Ассамблеи ЕАЕК в Иерусалиме. Наряду с этим, на протяжении многих лет возглавлял отдел управления активами и частного банкинга Meinl Bank AG Austria. С 2016 года Матвей Хутман - совладелец крупнейшей текстильной компании Австрии Palmers Textil AG, а также совладелец девелоперской австрийской компании Valetono Development GmbH", - рассказали в ЕАЕК.

Хутман уделяет значительное внимание борьбе с антисемитизмом и соблюдению Всеобщей декларации прав человека, созданной совместно с представителями Всемирного еврейского конгресса (WJC). Ныне основным и значимым его проектом стала благотворительная инициатива под эгидой Palmers, призванная помочь беженцам с Украины путем предоставления им жилья, первичной консультации, поставки лекарств и продуктов питания пострадавшим гражданским лицам в результате боевых действий.

Вместе с тем, более 20 лет Матвей Хутман поддерживает благотворительные проекты в сфере образования, медицинского и социального обеспечения еврейских общин независимо от территориальной принадлежности, добавляют в Конгрессе.

Добавим

Пожертвование можно сделать банковским переводом для беженцев в Европе.