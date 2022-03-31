Віце-президентом Євро-Азіатського єврейського конгресу став співвласник Palmers, який допомагає українцям: деталі

«Матвій Хутман народився в 1976 році в Ташкенті, Узбекистан. У 1999 році отримав ступінь з міжнародної економіки у Віденському університеті в Австрії. З 1997 року успішно веде бізнес у різних країнах Західної та Східної Європи. У 2014 році Матвій Хутман був обраний скарбником Євро-Азіатського єврейського конгресу делегатами Генеральної Асамблеї ЄАЕК в Єрусалимі. Поряд з цим, протягом багатьох років очолював відділ управління активами та приватного банкінгу Meinl Bank AG Austria. З 2016 року Матвій Хутман - співвласник найбільшої текстильної компанії Австрії Palmers Textil AG, а також співвласник девелоперської австрійської компанії Valetono Development GmbH», - розповіли в ЄАЄК.

Хутман приділяє значну увагу боротьбі з антисемітизмом та дотриманню Загальної декларації прав людини, створеної спільно з представниками Всесвітнього єврейського конгресу (WJC). Нині основним і значущим його проектом стала благодійна ініціатива під егідою Palmers, покликана допомогти біженцям з України шляхом надання їм житла, первинної консультації, постачання ліків та продуктів харчування постраждалим цивільним особам внаслідок бойових дій.

Разом з тим, понад 20 років Матвій Хутман підтримує благодійні проекти у сфері освіти, медичного та соціального забезпечення єврейських громад незалежно від територіальної приналежності, додають в Конгресі.

Додамо

Пожертвування можна зробити банківським переказом для біженців в Європі.