Вице-президентку "Киевгорстроя" наградили за активную гражданскую позицию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вице-президент "Киевгорстроя" Светлана Новохацкая за активное участие в жизни общества и развитие инициатив общенационального значения, получила награду и стала победительницей Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в разделе "Рейтинг", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Благодаря большому трудолюбию, силе воли и умению настойчиво идти к поставленным целям, Светлана Новохацкая достигла невероятных вершин. Она Заслуженный экономист Украины, привыкла на работе выкладываться на все 100% и именно этого требует от своих подчиненных.
Сильный характер не мешает быть чрезвычайно чувствительной к людям. Под опекой Светланы и ветераны "Киевгорстроя", и подопечные сироты из детдома "Малятко". Несмотря на большую занятость, она находит время, чтобы на общественных началах помогать Председателю комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, возглавляет благотворительный фонд, участвует во многих благотворительных мероприятиях.
А для процветания и благополучия Украины она ежедневно вместе с тысячами строителей прилагает все усилия, чтобы счастливое будущее наступило как можно раньше," - отметили организаторы.
"Женщина сегодня действительно имеет большое влияние на все сферы жизни общества. Очень приятно, что меня признали одной из женщин тысячелетия. Значит, все не зря. Я получила массу удовольствия и еще больше стимулов идти вперед", - сказала С.Новохацкая, получая награду.