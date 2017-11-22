Вице-президентку "Киевгорстроя" наградили за активную гражданскую позицию

"Благодаря большому трудолюбию, силе воли и умению настойчиво идти к поставленным целям, Светлана Новохацкая достигла невероятных вершин. Она Заслуженный экономист Украины, привыкла на работе выкладываться на все 100% и именно этого требует от своих подчиненных.

Сильный характер не мешает быть чрезвычайно чувствительной к людям. Под опекой Светланы и ветераны "Киевгорстроя", и подопечные сироты из детдома "Малятко". Несмотря на большую занятость, она находит время, чтобы на общественных началах помогать Председателю комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, возглавляет благотворительный фонд, участвует во многих благотворительных мероприятиях.

А для процветания и благополучия Украины она ежедневно вместе с тысячами строителей прилагает все усилия, чтобы счастливое будущее наступило как можно раньше," - отметили организаторы.

"Женщина сегодня действительно имеет большое влияние на все сферы жизни общества. Очень приятно, что меня признали одной из женщин тысячелетия. Значит, все не зря. Я получила массу удовольствия и еще больше стимулов идти вперед", - сказала С.Новохацкая, получая награду.