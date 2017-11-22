Віце-президентку "Київміськбуду" нагородили за активну громадянську позицію

“Завдяки великому працелюбству, силі волі і вмінню наполегливо йти до поставлених цілей, Світлана Новохацька досягла неймовірних вершин. Вона Заслужений економіст України, звикла на роботі викладатися на всі 100% і саме цього вимагає і від своїх підлеглих.

Сильний характер не заважає бути надзвичайно чутливою до людей. Під опікою пані Світлани і ветерани "Київміськбуду", і підопічні сироти з дитбудинку "Малятко". Попри велику зайнятість, вона знаходить час, щоб на громадських засадах допомагати Голові комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, очолює благодійний фонд, бере участь у багатьох доброчинних заходах.

А для процвітання і благополуччя України вона щодня разом із тисячами будівельників докладає всіх зусиль, щоб щасливе майбутнє настало якомога раніше”, — зазначили організатори.

“Жінка сьогодні дійсно має великий вплив на усі сфери життя суспільства. Дуже приємно, що мене визнали однією із жінок тисячоліття. Значить, усе не дарма. Я отримала масу задоволення і ще більше стимулів іти вперед”, — сказала С.Новохацька, отримуючи нагороду.