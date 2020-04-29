Вице-президент США посетил клинику без маски и объяснил почему
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Пенс объяснил это тем, что он не заражен коронавирусом.
"Как вице-президент США я регулярно прохожу проверки на коронавирус, все окружающие меня люди делают то же самое. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, выступив с рекомендациями относительно масок, признали, что потенциальные носители коронавируса могут таким способом предотвратить передачу вируса другим людям. Так как у меня нет коронавируса, я счел посещение клиники удачной возможностью посмотреть сотрудникам прямо в глаза и поблагодарить их", заявил он.
Напомним, в США количество больных COVID-19 уже перевалило за миллион человек.