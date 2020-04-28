В США количество больных COVID-19 уже перевалило за миллион человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 по киевскому времени в США насчитывается более 1 млн больных COVID-19 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные, собранные медицинским университетом имени Джона Хопкинса.
Так, отмечается, что в США зафиксировано уже 1003328 больных COVID-19. По данным университета имени Джона Хопкинса, в стране уже умерло 57 266 человек и 112 315 человек выздоровели.
В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Иллинойс продолжает сохраняться наихудшая ситуация.
Всего в мире зафиксировано 3090844 больных COVID-19. Странами с наибольшим количество заболеваний продолжают оставаться США, Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.