У США кількість хворих на COVID-19 вже перевалила за мільйон осіб

Так, зазначається, що у США зафіксовано вже 1 003 328 хворих на COVID-19. За даними університета імені Джона Гопкінса, у країні вже померло 57 266 людей та 112 315 людей одужали.

У штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган та Іллінойс продовжує зберігатися найгірша ситуація.

Загалом у світі зафіксовано 3 090 844 хворих на COVID-19. Країнами з найбільшою кількість захворюванних продовжують залишатися США, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 401.