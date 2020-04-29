Віце-президент США відвідав клініку без маски і пояснив чому

Пенс пояснив це тим, що він не заражений коронавірусом.

"Як віце-президент США я регулярно проходжу перевірки на коронавірус, всі навколишні мене люди роблять те ж саме. Центри з контролю і профілактиці захворювань США, виступивши з рекомендаціями щодо масок, визнали, що потенційні носії коронавірусу можуть таким чином запобігти передачі вірусу іншим людям. Через те, що у мене немає коронавірусу, я вважав відвідування клініки вдалою можливістю подивитися співробітникам прямо в очі і подякувати їм", заявив він.

Нагадаємо, у США кількість хворих на COVID-19 вже перевалила за мільйон осіб.