Вице-премьер Верещук заявила, что сегодня состоялся первый полноценный обмен военнопленными

В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих.

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"Также, сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли из затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", - сообщила Ирина Верещук.