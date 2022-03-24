Віце-прем’єрка Верещук заявила, що сьогодні відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що сьогодні за наказом Президента Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими, повідомляє УНН.
В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців.
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«Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний.
За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині», - повідомила Ірина Верещук.